Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило еще 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества». Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий грант будет передан фону на приобретение медизделий и средств реабилитации в пользу ветеранов СВО, а также восстановление их документов и прохождение профессиональной переподготовки после увольнения со службы. С соответствующим заявлением Мишустин выступил на заседании по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Эти средства предназначены для содействия нашим ребятам, их семьям в решении жизненных ситуаций», — сообщил он.

4 февраля президент России Владимир Путин сменил председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества» и расширил полномочия фонда.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента РФ 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До этого заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий.

Ранее фонд «Защитники Отечества» решил более 600 тысяч проблем ветеранов СВО.