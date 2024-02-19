В МИД заявили об активизации внесистемной оппозиции за рубежом

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что внесистемная оппозиция за границей активизируется из-за ситуации со смертью Алексея Навального.

«Я не анализировал ситуацию, связанную с Навальным. Но то, что внесистемная оппозиция там активизируется за границей, я не сомневаюсь», — заявил он.

По его словам, это может повлиять на количество тех, кто придет голосовать на выборах президента России в марте 2024 года.

«Не знаю, в позитивном ли плане, в отрицательном плане», — добавил дипломат.

16 февраля 2024 года сообщалось, что Навальный, отбывавший срок в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование обстоятельств смерти Алексея Навального идет согласно установленной законом процедуре.

Ранее стало известно, что в ЕС решили назвать режим санкций в честь Алексея Навального.