Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал всех желающих продолжения боевых действий на Украине, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее «до последнего украинца». Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда!» — прокомментировал Филлипо слова члена Европейского парламента Рафаэля Глюксманна, который заявлял о необходимости перехода Франции на военную экономику.

Он призвал Глюксманна, Урсулу фон дер Ляйен, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и «других» отправиться на фронт.

До этого Филиппо заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении помощи Украине наносит ущерб его собственным гражданам. По словам политика, французский лидер пошел на этот шаг без какой бы то ни было озабоченности о дефиците и долгах в стране.

Ранее во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией.