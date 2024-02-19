Во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией

Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые она озвучила на Мюнхенской конференции по безопасности, призваны оправдать вступление стран Европы в тотальную войну. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Урсула считает себя лидером армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет для этого легитимности!» — написал политик.

17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза.

Также глава Еврокомиссии сказала, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне.

Кроме того, она сообщила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС тратить больше на оборону.