Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в войну с Россией

Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые она озвучила на Мюнхенской конференции по безопасности, призваны оправдать вступление стран Европы в тотальную войну. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Урсула считает себя лидером армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у нее нет для этого легитимности!» — написал политик.

17 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза.

Также глава Еврокомиссии сказала, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне.

Кроме того, она сообщила, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС тратить больше на оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами