Политолог объяснил, что ждет ВСУ после ухода из Авдеевки

После взятия Авдеевки, об освобождении которой стало известно 17 февраля, российские военные подразделения продвинутся дальше. В ближайшей перспективе – взятие Часова Яра и наступление на Краснолиманском направлении, считает политолог Евгений Михайлов. После поражения в Авдеевке Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его мнению, наступления российских военных не выдержат.

«Я думаю, что, учитывая нынешнюю боеспособность украинских подразделений, даже если они попадут на какие-то более или менее подготовленные оборонительные линии, учитывая их моральное состояние, они не выдержат того масштабного напора, который осуществляется со стороны российских вооруженных сил», — заявил Михайлов в беседе с телеканалом «360».

Политолог заявил, что ВСУ до сих пор не показывали новые укрепрайоны, но в случае даже если они есть, то с комплексными ударами артиллерии, ФАБов, авиации они не справятся. Так как достоверно неизвестно, какие именно укрепрайоны подготовлены, это значит, что «особо ничего и не сделано», убежден Михайлов.

«Если и сделано, то не в той мере, которая способна предотвратить масштабное наступление российских подразделений», — уверен эксперт.

Напомним, 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Авдеевка перешла под контроль ВС РФ. Украинские военные оставались на местном коксохимическом заводе, однако сегодня стало известно, что группировка ВС России «Центр» его освободила. В США заявили, что ВСУ не доверяют новому главкому Александру Сырскому после сдачи Авдеевки.

Ранее стало известно имя командующего российскими войсками в битве за Авдеевку.