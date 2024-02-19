Евросоюз одобрил морскую миссию в Красном море

Совет министров иностранных дел Евросоюза одобрил создание военной морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам только что было одобрено начало военно-морской операции Aspides», — сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, командованием миссии займется Рим. Он отметил, что Италия стоит «на передовой линии защиты интересов торговых судов и свободного судоходства в Красном море».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что 19 февраля Евросоюз примет решение о военной операции в Красном море.

До этого о запуске миссии ЕС сообщал высокопоставленный представитель содружества. Ожидается, что свои цели и задачи миссия выполнит уже через год. Утверждается, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка.

Ранее Боррель заявлял, что военно-морская миссия стран ЕС будет оборонительной.