Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Евросоюз одобрил морскую миссию в Красном море

Главы МИД ЕС одобрили морскую миссию в Красном море, ее возглавит Италия

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Совет министров иностранных дел Евросоюза одобрил создание военной морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам только что было одобрено начало военно-морской операции Aspides», — сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

По его словам, командованием миссии займется Рим. Он отметил, что Италия стоит «на передовой линии защиты интересов торговых судов и свободного судоходства в Красном море».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что 19 февраля Евросоюз примет решение о военной операции в Красном море.

До этого о запуске миссии ЕС сообщал высокопоставленный представитель содружества. Ожидается, что свои цели и задачи миссия выполнит уже через год. Утверждается, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка.

Ранее Боррель заявлял, что военно-морская миссия стран ЕС будет оборонительной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами