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Стало известно, когда фон дер Ляйен объявит о намерении переизбраться

Politico: глава ЕК 19 февраля объявит о том, что баллотируется на второй срок

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Tobias Hase/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует 19 февраля объявить о намерении баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает газета Politico.

«Урсула фон дер Ляйен собирается объявить, что баллотируется на второй срок на пост президента Европейской комиссии, в понедельник», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что кандидатура фон дер Ляйен будет одобрена Европейской народной партией (ЕНП) на ее встрече в Бухаресте в марте.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что антироссийские заявления фон дер Ляйен, которые она озвучила на Мюнхенской конференции по безопасности, призваны оправдать вступление стран Европы в тотальную войну.

Ранее глава Еврокомиссии и генсек НАТО собрались «выпить против Путина».

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