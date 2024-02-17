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Глава Еврокомиссии и генсек НАТО собрались «выпить против Путина»

Часть участников Мюнхенской конференции собрались, чтобы выпить против Путина

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также ряд других участников Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под название «Ночь свободы» с неофициальным девизом Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!»). Об этом сообщает издание Bild.

Также среди посетивших мероприятие были замечены президент Чехии Петр Павел, бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии призвала отказаться от нейтралитета по поводу украинского конфликта, заявив, что в ЕС не должно оставаться «серых зон» в его оценке.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО.

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