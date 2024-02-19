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В Кремле сообщили, что Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества

Песков: Путин всегда поздравляет военных с Днем защитника Отечества

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравит военных с Днем защитника Отечества. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин всегда поздравляет военнослужащих с Днем защитника Отечества, этот год не станет исключением», — сказал он.

17 февраля Владимир Путин после доклада министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил военных с успехом.

До этого Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.

Накануне новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Глава Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным.

Ранее появились кадры ударов по укрытиям солдат ВСУ на заводе в Авдеевке.

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