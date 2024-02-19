«Талибан»* хочет признания со стороны ООН

Вице-премьер правительства движения талибов (организация «Талибан» запрещена в России) в Афганистане Абдул Салам Ханафи заявил, что талибы ожидают от ООН признания их власти в стране законной. Слова Ханафи приводит ТАСС.

«Мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата», — подчеркнул Ханафи.

Он обратил внимание на успехи афганских властей в сфере искоренения коррупции в стране, установлении устойчивого мира и предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.

Ранее Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в РФ.