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«Талибан»* хочет признания со стороны ООН

Вице-премьер талибов Ханафи: Кабул ждет от ООН признания власти в Афганистане

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Reuters

Вице-премьер правительства движения талибов (организация «Талибан» запрещена в России) в Афганистане Абдул Салам Ханафи заявил, что талибы ожидают от ООН признания их власти в стране законной. Слова Ханафи приводит ТАСС.

«Мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата», — подчеркнул Ханафи.

Он обратил внимание на успехи афганских властей в сфере искоренения коррупции в стране, установлении устойчивого мира и предоставлении гуманитарной помощи нуждающимся.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военизированное движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

Однако, заметил дипломат, чтобы власть талибов была признана легитимной, они должны выполнить свои обещания, в том числе создать инклюзивное правительство.

Ранее Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в РФ.

*   организация запрещена в России
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