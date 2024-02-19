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Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального

Песков заявил, что сообщений о реакции Путина на смерть Навального пока не было

Каких-либо сообщений о реакции президента России Владимира Путина на смерть Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк» пока не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — отметил Песков, отвечая на вопрос корреспондента о том, известны ли Пескову сообщения о реакции главы российского государства на смерть Навального.

Также пресс-секретарь отказался как-либо прокомментировать информацию о том, как Путин реагирует на сообщения СМИ о том, что Навального называли «главным критиком Путина».

«Мне нечего добавить к тому, что сказано по этой теме», — заявил он журналисту после того, как выслушал вопрос.

Алексей Навальный умер на 48-ом году жизни днем 16 февраля на Ямале, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк». Официальная причина смерти пока не сообщается, сейчас следователи ведут расследование.

Навальный находился в заключении с 2021 года. Его перевели в колонию за полярным кругом в конце 2023 года.

16 февраля Песков сообщал, что Путину доложили о смерти Навального. Представитель Кремля также уточнял, что в день смерти Навального не было окончательной информации от ФСИН и судмедэкспертов о причинах смерти.

Ранее в Кремле высказались о реакции Запада по поводу смерти Навального.

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