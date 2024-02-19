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В Госдуме предложили создать альтернативу Международному уголовному суду

Депутат Лантратова: нужно создать международный трибунал по преступлениям Киева

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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила инициировать создание международного трибунала совместного с партнерами РФ для расследования преступлений Украины. Слова Лантратовой приводит РИА Новости.

«Я уверена, что нам необходимо инициировать создание международного трибунала или организовать международную группу по расследованию преступлений киевского режима», — подчеркнула Лантратова.

Она отметила, что преступления нацистов должны быть осуждены не только со стороны России, но и со стороны дружественных Москве стран, где «не забыли о чести и порядочности».

При этом она сообщила, что соответствующее намерение станет шагом к созданию альтернативы Международному уголовному суду.

До этого депутат Государственной думы Андрей Луговой в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным кварталам Белгорода. Он подчеркнул, что о каждом преступлении Киева важно заявлять на заседаниях Совета безопасности ООН.

Ранее Патрушев заявил об обострении обстановки в мире из-за действий стран Запада.

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