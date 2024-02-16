Патрушев заявил об обострении обстановки в мире из-за действий стран Запада

Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах», — сказал Патрушев.

До этого Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий.

По данным Патрушева, в 2023 году на Урале было совершено девять терактов и диверсий, удалось предотвратить 23 преступления такого характера. Он заявил, что Украина в условиях безуспешности на поле боя и сокращения западного финансирования пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Ранее Патрушев рассказал, к чему стремится Запад в отношении России.