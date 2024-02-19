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В Госдуме сообщили, когда может состояться послание президента

Депутат Госдумы Наумов: послание президента может состояться 29 февраля

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина может состояться 29 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов в ходе парламентских слушаний на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в России, передает РИА Новости.

«29 февраля будет послание президента», — сказал он.

До этого «Ведомости» сообщали, что Владимир Путин, вероятно, обратится с посланием Федеральному собранию РФ в самом конце февраля.

Один из источников издания считает, что одной из возможных дат может быть 29 февраля, однако она может корректироваться в зависимости от графика российского лидера. Другие источники «Ведомостей» не исключают и других дат, например, 27 или 28 февраля.

В администрации президента, подчеркивало издание, обсуждался достаточно большой разброс дат, но, очевидно, что мероприятие не будет близко к февральским праздникам. Подготовкой президентского послания занимаются различные ведомства и подразделения администрации.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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