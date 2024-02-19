Харрис рассказала об американском «плане Б» по Украине

У стран Запада нет «плана Б» по Украине на случай, если законодатели в США не смогут одобрить пакет многомиллиардной помощи Киеву, Вашингтон придерживается лишь «плана А» в своей стратегии по украинскому кризису. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на разговор Владимира Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Есть только план А», — сказала Харрис.

Как отмечает издание, уверенность в том, чего может достичь Украина, на Западе опустилась самого низкого уровня за последние два года.

На этом фоне участники Мюнхенской конференции по безопасности были обеспокоены перспективами Украины в противостоянии с Россией и приверженностью Америки Киеву.

До этого американский президент Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после отступления из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины.

Ранее Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта.