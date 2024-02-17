Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на передовую, если тот согласится посетить Украину. Его слова на Мюнхенской конференции по безопасности передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что он публично пригласил Трампа, однако все зависит от желания экс-президента Штатов.

«Если господин Трамп приедет, я готов поехать с ним на линию фронта», — сказал Зеленский.

До этого стало известно, что Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», бывший американский лидер подчеркнул, что США могут потерять миллиарды долларов в случае «сделки» между РФ и Украиной.

Агентство Bloomberg сообщало, что Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться начала Киевом мирных переговоров с Москвой.

Экс-президент США также заявлял, что Украине и Израилю следует предоставить финансирование взаймы.

Ранее Зеленский объяснил вывод войск из Авдеевки.