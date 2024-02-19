Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни не исключила, что действующий спикер палаты представителей Майк Джонсон может потерять свою должность на фоне задержек с предоставлением помощи Киеву от Вашингтона. Об этом Чейни заявила в интервью CNN.

«Он (спикер Джонсон. – прим. ред.) должен понять, что это того стоит, если ему придется потерять свою должность спикера, чтобы гарантировать, что свобода выживет, чтобы быть уверенным, что Соединенные Штаты Америки продолжают играть свою роль лидера в мире… Вы должны прочитать, что происходит сегодня на Украине», — считает Чейни.

Бывший член палаты представителей призвала Джонсона принять меры, «чтобы помочь украинскому народу». «Ему придется объяснять будущим поколениям, своим детям, внукам, правильно ли он поступил, был ли он силой добра и помогал делу свободы, или же он продолжал идти по пути трусости», — добавила Чейни.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сообщил, что поставки оружия и денег Украине со стороны Запада не помогут Киеву, если у ВСУ закончится боеспособный личный состав, а признаки этого уже можно увидеть.

Ранее в Госдуме оценили слова Байдена о потере Украиной городов после Авдеевки.