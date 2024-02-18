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В Госдуме оценили слова Байдена о потере Украиной городов после Авдеевки

Депутат Чепа: конфликт на Украине закончится очень быстро без поддержки Запада

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что конфликт на Украине закончится очень быстро, если Запад перестанет оказывать помощь Киеву. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.Ru», комментируя слова Байдена о том, что ВСУ могут потерять и другие города после ухода из Авдеевки.

«Если Украина перестанет получать американскую помощь, конфликт закончится очень быстро», — заявил парламентарий.

В случае, если Киев продолжит получать помощь от Соединенных Штатов, исход конфликта не изменится, но продлится дольше, подчеркнул депутат.

До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины. На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что «в этом не уверен».

Он счел «неэтичным» и «абсурдным» отказаться от поддержки Киева, в такой трудный момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Президент США пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила «необходимые боеприпасы». Байден признался, что дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Ранее Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева.

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