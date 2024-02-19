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В Совфеде призвали Киев исправить ошибку Хрущева

Сенатор Цеков: Киев должен признать статус Крыма, исправив ошибку Хрущева

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков призвал власти нынешней Украины признать российский статус Крыма, исправив тем самым историческую ошибку о решении в 1954 году передать полуостров УССР. Своим мнением сенатор поделился в интервью РИА Новости.

«Украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией», — подчеркнул Цеков.

Он подчеркнул, что передача Крыма Украинской ССР была нарушением сразу трех конституций — СССР, РСФСР и УССР.

До этого Цеков отмечал, что Киев и его зарубежные партнеры окажутся в «лагере проигравших» после завершения вооруженного противостояния с РФ. В будущем украинским властям и помогающим им странам Запада придется ответить за совершенные ими военные преступления, резюмировал российский законодатель.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прощание с павшими в 2014 году в Киеве бойцами стало переломным моментом в судьбе полуострова. По словам Аксенова, с бойцами, павшими в результате «майдана» в Киеве в 2014 году, прощались в центре Симферополя при большом стечении народа.

Ранее в Польше оценили шансы Украины на «возврат» Крыма.

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