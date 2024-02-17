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В Польше оценили шансы Украины на «возврат» Крыма

Польский генерал Скшипчак: ВСУ не смогут вернуть Крым

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Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вернуть Крым, при этом Киев рискует потерять еще больше территорий. С таким мнением военный выступил в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Пусть украинцы защищаются, чтобы они больше не отдавали свою землю. А перспектива военного захвата Крыма стала очень отдаленной из-за того, что происходит на фронте. Надо быть реалистом, оценивая эту ситуацию… Если что-то и произойдет, то только в результате политических решений, хотя, по моему мнению, такого решения, вероятно, не будет», - подчеркнул генерал.

До этого Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической, подчеркнув, что к этому привели действия украинских властей. Комментируя решение Владимира Зеленского сменить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), Скшипчак подчеркнул, что кадровые перестановки провели в самое неподходящее время. По его мнению, такие замены должны происходить не во время боевых действий.

Ранее в Варшаве заявили, что в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область.

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