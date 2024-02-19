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Президент Эстонии рассказал о «решающем моменте для поколения» на Западе

Президент Эстонии Карис: украинский кризис стал решающим моментом для поколения

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис назвал продолжающийся конфликт на Украине «решающим моментом для поколения». Западу, по его мнению, нужно проявить решимость в помощи Украине, в противном случае его «будут считать слабым». С таким утверждением Карис выступил в статье, опубликованной изданием Politico.

«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру… Любая европейская страна с трудом сможет противостоять России в одиночку. Но когда мы едины, мы непобедимы», — считает эстонский президент.

Глава государства признал, что НАТО и ЕС ежедневно ведут гибридную войну против России. Он отметил необходимость активизации сотрудничества в названных блоках для противостояния РФ.

«Вместе мы можем укрепить архитектуру безопасности ЕС в рамках НАТО. Как ЕС и его отдельные страны-члены, мы должны увеличить наши инвестиции в оборону, увеличить возможности нашего промышленного оборонного сектора и укрепить наши вооруженные силы», — написал президент Эстонии.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности обвинил страны Запада в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось покинуть Авдеевку.

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.

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