Шмыгаль заменил Зеленского на конференции в Токио по восстановлению Украины

В японской столице Токио прошло мероприятие, посвященное вопросу восстановления Украины. Об этом сообщили на телеканале NHK.

От украинского правительства выступает глава кабинета министров Денис Шмыгаль. По данным журналистов, на встрече присутствуют премьер-министр Японии Фумио Кисида, представители около 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.

Во время мероприятия заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Мураи Хидэки заявил, что правительство Японии собралось помочь Украине в восстановлении по семи основным направлениям. В их числе разминирование, повышение производительности промышленности и развитие IT-технологий.

Он также пообещал поддержку Киеву в улучшении инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной, системы государственного управления и борьбе с коррупцией.

До этого украинский президент Владимир Зеленский отменил свое ранее запланированное видеовыступление на конференции в Токио.

Модераторы мероприятия заявили, что выступление Зеленского изначально планировалось показать по видеосвязи. Однако украинская сторона отменила трансляцию видеопослания. Модераторы не разъяснили, с чем связано такое решение Киева.

Ранее Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности из-за рассыпанного зерна.