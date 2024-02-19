Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шмыгаль заменил Зеленского на конференции в Токио по восстановлению Украины

NHK: Япония окажет помощь Украине в семи областях, включая разминирование и IT

close
100%
Reuters

В японской столице Токио прошло мероприятие, посвященное вопросу восстановления Украины. Об этом сообщили на телеканале NHK.

От украинского правительства выступает глава кабинета министров Денис Шмыгаль. По данным журналистов, на встрече присутствуют премьер-министр Японии Фумио Кисида, представители около 200 японских и украинских компаний, связанных с сельским хозяйством, информационными технологиями, энергетикой и другими областями.

Во время мероприятия заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Мураи Хидэки заявил, что правительство Японии собралось помочь Украине в восстановлении по семи основным направлениям. В их числе разминирование, повышение производительности промышленности и развитие IT-технологий.

Он также пообещал поддержку Киеву в улучшении инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной, системы государственного управления и борьбе с коррупцией.

До этого украинский президент Владимир Зеленский отменил свое ранее запланированное видеовыступление на конференции в Токио.

Модераторы мероприятия заявили, что выступление Зеленского изначально планировалось показать по видеосвязи. Однако украинская сторона отменила трансляцию видеопослания. Модераторы не разъяснили, с чем связано такое решение Киева.

Ранее Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности из-за рассыпанного зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами