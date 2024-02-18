МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины

Палестинская радикальная группировка ХАМАС не имеет связей с официально признанными властями Палестины. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, чьи слова передает телеканал CNN Arabic.

Согласно его информации, ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не признает позицию Израиля, не вступает в переговоры и не отказывается от курса на эскалацию.

Шукри также задался вопросом, как ХАМАС пришел к власти в секторе Газа, а также источники финансирования этого движения. Это привело к расколу между ХАМАСом и теми палестинскими силами, которые выступают за мирное урегулирование конфликта, полагает глава египетского внешнеполитического ведомства.

Высказывания Шукри подчеркивают сложность политической ситуации в регионе, заключается в публикации.

В ноябре главы МИД России Сергей Лавров и Египта Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа.

Ранее глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не приняли мер по открытию КПП «Рафах».