В ФРГ заявили, что поражение ВСУ в Авдеевке связано с конфликтом Залужного и Зеленского

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своей статье написал военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, глава государства и генерал придерживались разных подходов к проблеме Авдеевки, а их спор обострился именно из-за штурма этого населенного пункта.

Как считает Репке, Залужный хотел не допустить окружения и вывода украинских войск из города «в последнюю минуту с большими потерями», как это было в мае 2023 года в Артемовске (украинское название – Бахмут). При этом Зеленский якобы настаивал на обороне Авдеевки «до последней минуты», заявил он.

«Вместо того, чтобы отступить в середине ноября, как того требовал Залужный, президент сам в конце декабря поехал в город», — напомнил Репке.

По его словам, там Зеленский заверил, что в Авдеевке проведут ротацию военных и усиление группировки ВСУ в городе, «но прошло шесть недель, прежде чем прибыло подкрепление». Бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ, прибывшие в город только на этой неделе, «в итоге смогли обеспечить лишь отступление украинской армии из Авдеевки», добавил журналист.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее политолог заявил, что Залужного уволили из-за перехвата доверия от Зеленского.