Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия отказа стран Европы от российского газа

Гривач назвал последствия отказа от российского газа для Европы разрушительными

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям. Таким мнением с РИА Новости поделился замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«От этого пострадали все страны ЕС, где были экстремальные цены на газ и электроэнергию. Для Германии, например, потеря российского газа – удар под дых», – сказал эксперт.

Разрушительные последствия потери поставок газа из России видны налицо, уверен специалист. Он напомнил, что в 2023 году британские СМИ называли Германию «больным человеком Европы». По его словам, Берлин «отказался» от российского газа добровольно-принудительно.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы.

Однако критического эффекта от остановки транзита ждать не стоит, добавил аналитик. За последние два года объем поставок российского газа в Европу и так значительно сократился.

Ранее были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами