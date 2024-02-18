Стали известны последствия отказа стран Европы от российского газа

Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям. Таким мнением с РИА Новости поделился замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«От этого пострадали все страны ЕС, где были экстремальные цены на газ и электроэнергию. Для Германии, например, потеря российского газа – удар под дых», – сказал эксперт.

Разрушительные последствия потери поставок газа из России видны налицо, уверен специалист. Он напомнил, что в 2023 году британские СМИ называли Германию «больным человеком Европы». По его словам, Берлин «отказался» от российского газа добровольно-принудительно.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы.

Однако критического эффекта от остановки транзита ждать не стоит, добавил аналитик. За последние два года объем поставок российского газа в Европу и так значительно сократился.

Ранее были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.