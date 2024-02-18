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Боррель назвал главное обязательство в области безопасности для Украины

Боррель назвал членство Киева в ЕС важным обязательством в области безопасности

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «самым важным обязательством» для Украины в области безопасности является членство Киева в Европейском союзе (ЕС). Его слова с Мюнхенской конференции по безопасности передает The Guardian.

«Мы должны расширить и предоставить Украине обязательства в области безопасности», — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что самым важным обязательством в этой сфере является вступление Киева в Евросоюз.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что стране хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства для вступления в Евросоюз. Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

До этого Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца». По его словам, страны Запада больше не могут говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». Он также призвал оказывать больше помощи Украине.

Ранее Боррель раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО.

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