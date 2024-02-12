Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Боррель раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО

Боррель: положение НАТО не должно зависеть от прихотей президента США

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг критике слова кандидата в президента США Дональда Трампа о том, что в случае его победы на выборах Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках альянса. Борреля цитирует Reuters.

«Страны НАТО не должны действовать по отдельности... в зависимости от настроения президента США», — заявил дипломат.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Слова Трампа, как писал Bloomberg, вызвали «политическую бурю» в европейских столицах, их в негативном ключе прокомментировали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава ЕК Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон, и ряд других политиков. А в Белом доме заявили, что высказывание Трампа «приводит в ужас».

Ранее в Евросоюзе сравнили Трампа со школьным хулиганом после его слов о НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами