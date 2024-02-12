Боррель раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг критике слова кандидата в президента США Дональда Трампа о том, что в случае его победы на выборах Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках альянса. Борреля цитирует Reuters.

«Страны НАТО не должны действовать по отдельности... в зависимости от настроения президента США», — заявил дипломат.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Слова Трампа, как писал Bloomberg, вызвали «политическую бурю» в европейских столицах, их в негативном ключе прокомментировали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава ЕК Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон, и ряд других политиков. А в Белом доме заявили, что высказывание Трампа «приводит в ужас».

Ранее в Евросоюзе сравнили Трампа со школьным хулиганом после его слов о НАТО.