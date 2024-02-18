Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Президент США Джо Байден «скорее всего» перепутал НАТО с Украиной, призывая членов палаты представителей вернуться в Вашингтон, чтобы проголосовать за законопроект по выделению финансов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом пишет Fox News.

«Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и это противоречит нашему слову, которое мы давали еще при Эйзенхауэре», — сказал Байден.

Затем он добавил, что «пришло время убедиться, что конгресс вернулся домой и принял закон о финансировании НАТО».

До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины.

«Слишком многое поставлено на карту», — отметил американский президент.

На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что «в этом не уверен».

Ранее Харрис назвала гордостью помощь США Украине.