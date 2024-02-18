Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Президент США Джо Байден «скорее всего» перепутал НАТО с Украиной, призывая членов палаты представителей вернуться в Вашингтон, чтобы проголосовать за законопроект по выделению финансов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом пишет Fox News.

«Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и это противоречит нашему слову, которое мы давали еще при Эйзенхауэре», — сказал Байден.

Затем он добавил, что «пришло время убедиться, что конгресс вернулся домой и принял закон о финансировании НАТО».

До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины.

«Слишком многое поставлено на карту», — отметил американский президент.

На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что «в этом не уверен».

Ранее Харрис назвала гордостью помощь США Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами