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Власти Крыма назвали переломный момент в судьбе полуострова

Аксенов: прощание с павшими в 2014 году стало переломным моментом для Крыма

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прощание с павшими в 2014 году в Киеве бойцами стало переломным моментом в судьбе полуострова. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, с бойцами, павшими в результате майдана в Киеве в 2014 году, прощались в центре Симферополя при большом стечении народа.

«Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией», — прокомментировал Аксенов события десятилетней давности.

До этого Аксенов говорил, что от успешного завершения российской специальной военной операции (СВО) зависит судьба всего мира.

По его словам, западные государства активно продвигают лозунги о мире. Но история показала, что в реальности США и их союзники «признают только силу».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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