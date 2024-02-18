В США оценили взятие Авдеевки российской армией

Взятие Авдеевки российской армией является «самым явным признаком», что ход боевых действий повернулся в пользу Москвы, пишет Reuters.

«Это также самый явный признак того, что ход войны повернулся в пользу Москвы после того, как в прошлом году украинское контрнаступление не смогло прорвать российские позиции», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что взятие города, «вероятно, поднимет моральный дух России» накануне президентских выборов.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка «от украинских националистов». В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

После случившегося в Белом доме заявили, что рассматривают отступление ВСУ из Авдеевки как плату за бездействие конгресса, который до сих пор не одобрил выделение финансовой помощи Украине. А президент США Джо Байден не исключил, что украинские войска потеряют и другие города.

Ранее в Госдуме назвали подвигом взятие Авдеевки.