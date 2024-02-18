Колумбия прокомментировала участие своих граждан в боях на Украине

Министерство иностранных дел Колумбии отреагировало на участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу колумбийского МИД, граждане страны отправлялись на Украину по личному решению, и никаких двусторонних соглашений на этот счет не существует.

«В случаях, когда эти люди пострадали, им и членам их семей оказывается необходимая консульская помощь. Правительство Колумбии не поощряет и не содействует этому виду деятельности», — сказано в сообщении ведомства.

До этого агентство Associated Press сообщало, что Украина начала вербовать жителей Латинской Америки для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов. Глава центра тактической медицины под Боготой Эктор Берналь заявлял, что обучил свыше 20 граждан Колумбии необходимым навыкам. По его словам, в основном бойцов мотивирует денежная составляющая.

В начале февраля колумбийские наемники ВСУ рассказали о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии.

Ранее колумбийские солдаты сбежали с позиций ВСУ.