Трамп сравнил США с третьим миром

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты распадаются. Свое мнение он высказал в ходе выступления перед сторонниками в штате Мичиган, передает ТАСС.

«Посмотрите, наша страна разваливается. Мы как третий мир, им следует обратить внимание на наши аэропорты. Посмотрите на наши аэропорты. Я имею в виду, насколько плохи», — сказал Трамп.

В ходе своего выступления экс-президент США также высказал мнение, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты.

До этого Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов.

Политик также выражал мнение, что США стремятся в ад, а «американская мечта» превратилась в кошмар.

17 февраля стало известно, что суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.