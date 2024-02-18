В Британии анонсировали визит главы МИД на Фолклендские острова в ближайшие дни

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен в ближайшие дни отправиться на Фолклендские (Мальвинские) острова. Эта поездка ознаменует начало его турне по странам Америки, передал ТАСС.

«Фолклендские острова — ценимая нами часть британской семьи», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.

В министерств подчеркнули, что пока эти территории хотят оставаться «частью семьи», вопрос об их суверенитете обсуждаться не будет.

Кэмерон планирует встретится с представителями местных властей и почтить память 255 британских военных-героев Фолклендской войны 1982 года. Фолклендские острова в Атлантическом океане уже два века вызывают споры Аргентины и Великобритании.

Кроме того, в программу поездки британского министра включены Бразилия, Парагвай и США.

До этого стало известно, зачем Кэмерон намерен посетить Фолклендские острова.

Ранее зампред СБ Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за суверенитет над Фолклендами.