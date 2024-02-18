Главы МИД ФРГ и Китая обсудили в Мюнхене «глобальные темы»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с коллегой из Китая Ваном И. Об этом сообщает ТАСС.

«Спектр тем большой: от двустороннего и экономического сотрудничества до глобальных вопросов, таких как безопасность морских путей в Красном море и региональная стабильность в Азии», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства Германии.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в своей политике Соединенные Штаты не намереваются делить мир на обособленные блоки и намерены сотрудничать с разными игроками на международной арене.

Госсекретарь заявил, что формирование коалиций с игроками, обладающими собственными возможностями и опытом в решении тех или иных вопросов, соответствует интересам американского народа. Однако прежде всего речь идет о сотрудничестве с демократиями.

Также Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отменить санкции против КНР. Китайский дипломат подчеркнул, что двум державам необходимо выстраивать отношения на принципах взаимного уважения, которые позволят им «уживаться друг с другом».

Ранее на Мюнхенской конференции заявили о неготовности принять Украину в НАТО.