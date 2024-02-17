Зеленский рассказал, в каком случае США перестанут быть партнером Украины

США перестанут быть стратегическим партнером Украины, в случае если Вашингтон не выделит пакет помощи. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. То есть я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию», — сообщил Зеленский.

Он также отметил, что союзническая позиция США в отношении Украины сохранится.

До этого Зеленский оказался в неловкой ситуации на конференции по безопасности в Мюнхене. Его шутка об американской помощи Украине не вызвала ожидаемой реакции зала – присутствующие встретили ее гробовой тишиной. Журналист телеканала CNN Кристиан Аманпур во время пресс-конференции задала Зеленскому вопрос: что бы он сказал американским конгрессменам, которые выступают против законопроекта о выделении помощи Украине. Президент уточнил: «А нас показывают по телевизору?» Получив утвердительный ответ, он улыбнулся и сказал: «Тогда я не буду», после чего в зале на несколько секунд повисла неловкая пауза.

Затем Зеленский добавил, что планирует в скором времени встретиться с конгрессменами США и обсудить с ними заблокированный законопроект о выделении средств.

Ранее Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки.