Премьер Катара сообщил о сложностях на переговорах между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что ситуация на переговорах об освобождении израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, является не слишком обнадеживающей. Об этом сообщает ТАСС.

«В гуманитарной части переговоров по урегулированию ситуации в Газе сохраняются некоторые разногласия, и время работает не на нас», — сказал Аль Тани.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен-Абдулрахманом Аль Тани на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В материале говорится, что целью встречи было обсуждение переговоров по освобождению заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Осведомленные источники подтверждают, что израильский президент прибыл на конференцию с некоторыми из освобожденных заложников и членами их семей, что призвано подчеркнуть важность переговоров и дать им более глубокий контекст.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ключ к освобождению заложников из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и очень жестких переговоров.

Ранее сообщалось, что несколько россиян остаются в числе заложников ХАМАС в Газе.