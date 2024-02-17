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Парламент Венгрии ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Орбан: парламент Венгрии скоро ратифицирует вступление Швеции в НАТО

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Kenzo Tribouillard/Pool/AP

Венгерский парламент собирается ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО во время начала весенней сессии, которая стартует 26 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — заявил Орбан.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявления в США о том, что Вашингтон ждет ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО, сообщил, что Будапешт «не волнуют инструкции» Вашингтона. Он добавил, что Венгрия является суверенным государством и другие страны должны уважать ее суверенитет. Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт никогда не критикует решения иностранных государственных органов, в том числе решения конгресса США, и никогда не вмешивается в американскую внутреннюю повестку.

Также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

Ранее в парламенте Венгрии не состоялось голосование по членству Швеции в НАТО.

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