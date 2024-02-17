В Индии высоко оценили успешность БРИКС

Успешность БРИКС подтверждается интересом многих стран к вступлению в организацию. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает «Интерфакс».

По мнению дипломата, БРИКС как проект прошел проверку на успешность на рынке международных отношений.

«Мы сделали это в прошлом году, когда поинтересовались, кто хотел бы вступить в БРИКС. Интерес выразили 30 стран», — сказал глава МИД Индии, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Джайшанкар напомнил, что БРИКС создавался в ситуации, когда мир больше, нежели сейчас, зависел от западных стран. Однако с тех пор положение дел изменилось. В частности, об этом свидетельствует появление международного объединения G20, в котором представлены страны не только евроатлантических интересов. Индийский дипломат выразил уверенность, что это стало возможным, в том числе, благодаря влиянию БРИКС.

«Значит, в нашем проекте наверняка есть что-то хорошее», — резюмировал глава МИД Индии.

15 февраля посол РФ в США оценил расчеты в нацвалютах в рамках БРИКС.

9 февраля Путин заявил о превосходстве экономики БРИКС над G7.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что продолжают изучать вопрос вступления в БРИКС.