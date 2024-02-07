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В Варшаве заявили, что в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область

Польский генерал Скшипчак: при конфликте НАТО захватит Калининградскую область

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Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego

Экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По словам Скшипчака, в случае, если между НАТО и Россией произойдет конфликт, то «оккупированная» Москвой «Кёнигсбергская» область будет ликвидирована.

Бывший заместитель министра обороны Польши выразил уверенность, что при возникновении конфликта Североатлантический альянс не позволит России управлять Калининградской областью и держать там свои войска.

Скшипчак отметил, что Польша в настоящее время ведет строительство укреплений на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, оборонительные работы необходимо проводить именно сейчас, так как во время конфликта делать это будет невозможно.

Ранее экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать украинцев призывного возраста.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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