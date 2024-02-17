В Совфеде раскритиковали заявление Макрона о России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об «агрессивной» России, по его словам, утверждение французского президента соответствует действительности «с точностью до наоборот». Своим мнением сенатор поделился в интервью с изданием «Лента.ру».

«В последние два года поведение западных стран, прежде всего США и Европы, нацелено на удушение России во всех сферах… Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности», — подчеркнул сенатор.

До этого Макрон говорил, что Россия якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы, провоцируя кризисы в Африке и создавая угрозы кибербезопасности. Макрон счел, что международным институтам необходимо отреагировать в том случае, если данные о размещении ядерного оружия в космосе подтвердятся, а Россия должна выступить с разъяснениями.

Ранее Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности.