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Пашинян в Мюнхене встретился с Блинкеном

Пашинян на встрече с Блинкеном обсудил конфликт в Карабахе и отношения с США

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Reuters/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский конфликт и вопросы развития сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте премьера Армении.

«В данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, недавно произошел новый рост эскалации, что повлекло за собой большие потери... Я бы хотел обсудить с Вами также эту ситуацию», — приводятся на сайте слова Пашиняна Блинкену.

Американский госсекретарь назвал Армению «ценным партнером для Соединенных Штатов». По словам Блинкена, Вашингтон ценит приверженность Еревана прочному миру.

Сообщается, что собеседники обсудили темы, связанные с вопросами армяно-американских отношений и подчеркнули важность последовательного развития стратегического диалога между странами. «Никол Пашинян высоко оценил личные усилия господина Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога по обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа», — говорится в пресс-релизе.

До этого Блинкен в ходе переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между двумя государствами.

Ранее Армения в ООН призвала защитить жителей Карабаха от геноцида.

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