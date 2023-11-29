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Армения в ООН призвала защитить жителей Карабаха от геноцида

Постпред Армении в ООН Маргарян призвал защитить армян в Карабахе

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Seth Wenig/AP

ООН необходимо выполнить обязательства по защите армян Нагорного Карабаха от геноцида. Об этом заявил постоянный представитель Армении в международной организации Мгер Маргарян, сообщает Public Radio of Armenia.

На встрече в честь 75-й годовщины Конвенции ООН по предотвращению геноцида он заявил, что обязательства перед народом Карабаха не выполнены. Маргарян призвал международное сообщество обращать внимание на явные нарушения прав человека в регионе.

Накануне в Армении заявили о готовности отдать Азербайджану анклавы. Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил уверенность, что стороны конфликта найдут решение по этому вопросу.

28 ноября в Госдепе обсудили с Арменией и Азербайджаном возможность мирного договора. Американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал долговременную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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