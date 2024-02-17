Трамп заявил, что искусственный интеллект выставил его потолстевшим

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что размещенные в сети фотографии, на которых он выглядит сильно потолстевшим, были созданы с помощью искусственного интеллекта. Политик написал об этом в соцсети Truth Social.

«Фейковые новости использовали искусственный интеллект, чтобы создать картинку в левом верхнем углу», — написал Трамп.

17 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

После этого Трамп в рамках пресс-подхода заявил, что планирует обжаловать решение суда.

Также Трамп заявил после решения суда, что он виноват только в создании «отличной компании», имея в виду Trump Organization.

Ранее расследование показало, что дело о связях Трампа с Россией было сфабриковано ЦРУ.