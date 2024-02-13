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Польский министр извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Киевом за инцидент с зерном

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Андрей Садовой/Telegram

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, который произошел в воскресенье, когда польские фермеры высыпали сельхозпродукцию из грузовиков. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте министерства.

Секерский назвал действия фермеров «не совсем адекватной формой протеста», в то же время подчеркнув, что к таким методам «часто прибегают в разных странах».

«Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В преддверии весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние», – говорится в пресс-релиз.

Министр сельского хозяйства Польши попросил прощения от имени польских фермеров «за такой акт отчаяния» и выразил надежду на понимание «их чрезвычайно сложной ситуации». Он выступил за диалог и прямые переговоры как наилучшую форму решения сложившихся между Киевом и Варшавой проблем.

В то же время он назвал «не совсем сдержанной» реакцию украинских властей, которые были слишком резки и эмоциональны в оценках произошедшего, отмечается в тексте.

9 февраля по всей Польше фермеры устроили протесты, перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной с требованием прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Позднее сообщалось, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном и пытаться их опрокидывать.

Ранее мэр Львова назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».

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