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В США расследуют возобновление финансирования агентства ООН, которое связывают с ХАМАС

Hill: в США расследуют решение Байдена финансировать агентство ООН по Палестине

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Andrew Harnik/AP

Республиканцы в палате представителей США начинают расследование решения о финансировании администрацией Байдена Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает газета Hill.

«Председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и комитет по надзору законодатели-республиканцы начинают расследование решения администрации Байдена восстановить финансирование Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в свете недавних событий», — приводит издание заявление республиканцев Комитета по надзору палаты представителей.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к «фундаментальным изменениям» БАПОР на фоне якобы связей с ХАМАС.

Ранее Лавров заявил о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР.

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