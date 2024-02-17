В США расследуют возобновление финансирования агентства ООН, которое связывают с ХАМАС

Республиканцы в палате представителей США начинают расследование решения о финансировании администрацией Байдена Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщает газета Hill.

«Председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и комитет по надзору законодатели-республиканцы начинают расследование решения администрации Байдена восстановить финансирование Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) в свете недавних событий», — приводит издание заявление республиканцев Комитета по надзору палаты представителей.

До этого постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к «фундаментальным изменениям» БАПОР на фоне якобы связей с ХАМАС.

Ранее Лавров заявил о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР.