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Лавров заявил о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР

Лавров: обвинения о сотрудничестве БАПОР с ХАМАС нуждаются в расследовании

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Илья Питалев/РИА Новости

Обвинения израильской стороны в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое якобы причастно к атаке движения ХАМАС на еврейское государство, нуждаются в проверке и расследовании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва категорически осудила нападение ХАМАС на израильские территории. По его словам, сразу после событий 7 октября 2023 года российское руководство призвало международное сообщество к борьбе с терроризмом в любых его проявлениях. Однако власти страны подчеркивали, что меры противодействия не должны нарушать нормы международного гуманитарного права.

«Израильские власти объявили о том, что им стало известно, будто сотрудники БАПОР оказывали содействие ХАМАС <...> Если такие обвинения существуют, в них надо разбираться», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Гамбии Момоду Тангарой.

При этом он добавил, что расследование в отношении сотрудников БАПОР не должно подменяться коллективным наказанием. Более того, такие меры нельзя применять к людям, которым организация оказывала всевозможную помощь.

Также Лавров выразил надежду, что руководство ООН будет поддерживать контакты с Израилем для урегулирования этой проблемы.

29 января газета The New York Times сообщила, что Израиль передал США досье с обвинениями в адрес БАПОР. По данным издания, в документах подробно излагаются претензии еврейского государства к организации из-за возможной причастности к деятельности ХАМАС.

Ранее БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в сотрудничестве с ХАМАС.

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