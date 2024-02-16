МИД Украины обвинил поляков в нарушении принципа солидарности

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что антиукраинские акции поляков, протестующих против ввоза зерна в их страну, нарушают принципы украинско-польской солидарности. Об этом сообщается в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что польские протесты наносят многочисленные убытки украинской экономике. По словам Николенко, самые радикальные действия со стороны Польши — порча зерна и выкрикивание антиукраинских лозунгов в Вроцлаве.

Представитель украинского МИДа подчеркнул, что Киев ждет от властей Польши «аналогичного подхода».

До этого стало известно, что контрольные органы Польши с 12 февраля не пустили на рынок страны более ста тонн сельхозсырья и продукции с Украины после введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности на фоне ситуации на границе, где бастуют фермеры.

До этого мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.