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Володин рассказал, кому была выгодна смерть Навального

Володин: в смерти Навального виноваты США и ЕС

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенным Штатам и Евросоюзу выгодна смерть Алексея Навального. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствие… Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального», — подчеркнул Володин.

До этого сообщалось, что медики более 30 минут пытались реанимировать Алексея Навального.

По словам омбудсмена Ямала Андрея Нестерука, Навальный не подавал жалоб на условия содержания в колонии. Жалоб или обращений не было и от представителей осужденного.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее помощник Медведева заявил, что тот знает о смерти Навального.

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