Помощник Медведева заявил, что тот знает о смерти Навального

Заместителю председателя Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Дмитрию Медведеву известно о смерти Алексея Навального. Об этом сообщил РИА Новости помощник зампреда СБ Олег Осипов.

«Да, конечно, Дмитрий Анатольевич знает об этих событиях», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину уже доложили о смерти Алексея Навального.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову по делу об экстремизме.