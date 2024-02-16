Путин ожидает поступление дополнительных доходов в бюджет

Власти России рассчитывают, что федеральный бюджет может получить дополнительные доходы, помимо уже запланированных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности, передает РИА Новости.

Глава государства упомянул о дополнительных доходах, говоря о возможной докапитализации Фонда развития промышленности.

«Всегда это вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены, однако подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и дополнительные доходы у нас», — сказал он.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. По его словам, бюджет может недосчитаться 10-12 трлн рублей. Выходом из сложившейся ситуации Дерипаска видит некие серьезные экономические изменения, но, по мнению бизнесмена, на них «нет пока воли».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».