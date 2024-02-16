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Путин ожидает поступление дополнительных доходов в бюджет

Путин рассчитывает, что бюджет России получит дополнительные доходы

Власти России рассчитывают, что федеральный бюджет может получить дополнительные доходы, помимо уже запланированных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности, передает РИА Новости.

Глава государства упомянул о дополнительных доходах, говоря о возможной докапитализации Фонда развития промышленности.

«Всегда это вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены, однако подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и дополнительные доходы у нас», — сказал он.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. По его словам, бюджет может недосчитаться 10-12 трлн рублей. Выходом из сложившейся ситуации Дерипаска видит некие серьезные экономические изменения, но, по мнению бизнесмена, на них «нет пока воли».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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